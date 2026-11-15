Grozljiv napad v lokalu v Izoli: 52-letnik izgubil zavest, nato pa odšel domov

V enem izmed gostinskih lokalov v Izoli se je v petek zvečer zgodil nasilni incident, v katerem je bil poškodovan 52-letni domačin. Neznani storilec ga je udaril v zadnji del glave, najverjetneje s steklenico, zaradi česar je izgubil zavest.

Ko je prišel k zavesti, je odšel domov

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, se je napad zgodil v petek, 13. novembra, okoli 22. ure. Moški je zaradi udarca utrpel poškodbo glave in izgubil zavest. Ko se je ponovno ovedel, je kljub poškodbi odšel domov. Dogodek je naslednji dan prijavil na Policijski postaji Izola.

Policisti okoliščine napada še preiskujejo, dogodek pa obravnavajo kot kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe. Kdo je 52-letnika napadel in kaj je bil povod za nasilje, iz policijskega poročila ni razvidno.