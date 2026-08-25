Grozljiv padec pri Tržiču, po vzletu se mu je zaprlo padalo

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Tržiški policisti so bili včeraj, 24. avgusta 2026, okoli 15.20 bili obveščeni o nesreči 49-letnega jadralnega padalca, državljana Poljske.
»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je jadralni padalec vzletel z vzletišča Gozd. Po vzletu mu je padalo zaprlo in je padel na tla. Hudo telesno poškodovanemu je na kraju pomoč nudila posadka HNMP in ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljala v UKC Ljubljana. Obveščen je bil preiskovalec letalskih nesreč,« so sporočili s PU Kranj.
Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.
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