Grozljiv padec pri Tržiču, po vzletu se mu je zaprlo padalo

Tržiški policisti so bili včeraj, 24. avgusta 2026, okoli 15.20 bili obveščeni o nesreči 49-letnega jadralnega padalca, državljana Poljske.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je jadralni padalec vzletel z vzletišča Gozd. Po vzletu mu je padalo zaprlo in je padel na tla. Hudo telesno poškodovanemu je na kraju pomoč nudila posadka HNMP in ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljala v UKC Ljubljana. Obveščen je bil preiskovalec letalskih nesreč,« so sporočili s PU Kranj.

Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.