Grozljiv padec v Kranjski Gori: 51-letnik z ostrešja padel nadstropje nižje, odpeljal ga je helikopter

Med delom na stanovanjskem objektu v Kranjski Gori se je zgodila huda delovna nesreča. Kranjskogorski policisti so bili včeraj okoli 9.30 obveščeni o nesreči pri delu na enem izmed stanovanjskih objektov na območju Kranjske Gore. Po doslej zbranih podatkih je 51-letnik med izvajanjem del na ostrešju objekta izgubil ravnotežje in padel nadstropje nižje.

Policisti preverjajo morebitne znake kaznivega dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost

Padec je bil tako hud, da se je moški težko poškodoval. Na kraju so mu najprej pomagali zdravstveni delavci, nato pa so ga zaradi resnosti poškodb s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

O nesreči so policisti obvestili tudi pristojno delovno inšpektorico, ki je prišla na kraj dogodka in sodelovala pri ugotavljanju okoliščin.

Policisti zdaj zbirajo obvestila o tem, kaj je pripeljalo do nesrečnega padca. Preverjajo tudi morebitne znake kaznivega dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost.

O vseh ugotovitvah bodo po končani preiskavi obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.