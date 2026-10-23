Grozljiv požar na Ptuju: dve osebi poškodovani, ena v smrtni nevarnosti!

Na Ptuju je zgodaj zjutraj izbruhnil požar v skladišču, v katerem sta se poškodovali dve osebi. Po prvih informacijah je ena od njiju življenjsko ogrožena. Obe so odpeljali v bolnišnico, gasilci pa se na kraju še vedno spopadajo z ognjem.

Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da so požar gasili gasilci več tamkajšnjih prostovoljnih društev, ki so iz objekta evakuirali stanovalce. Eden od njih se je pri tem nadihal dima, so dodali. Vodja intervencije in poveljnik PGD Ptuj Marjan Satler je za Štajerski Tednik povedal, da je v intervenciji sodelovalo kar 85 gasilcev iz desetih gasilskih društev, ki so na teren prišli s 24 vozili. Požar jim je uspelo razmeroma hitro lokalizirati, vendar se je zaradi lege objekta v starem mestnem jedru intervencija izkazala za zahtevno. Dodatno težavo je predstavljalo dejstvo, da sprva niso vedeli niti, kje se je požar začel.

Zgodaj zjutraj je na Ptuju izbruhnil požar v skladiščnem objektu. Kot so sporočili policisti, sta se po doslej znanih informacijah v požaru poškodovali dve osebi, pri čemer je ena utrpela tako hude poškodbe, da je njeno življenje ogroženo.

Obe poškodovani osebi odpeljali v bolnišnico

Na kraju še vedno posredujejo gasilci, ki izvajajo intervencijo. Medtem ko so gasilci z vseh strani poskušali omejiti širjenje ognja, so se stanovalci znašli v dramatičnih razmerah. V stavbi je bilo veliko ljudi, ki so morali sredi noči zapustiti svoje domove in se umakniti na varno, navaja Štajerski tednik. Po njihovih informacijah so starejšega moškega, ki je potreboval pomoč zaradi vdihavanja dima, odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, drugega poškodovanega pa v ptujsko bolnišnico.

Vzrok požara za zdaj še skrivnost

Policisti bodo ogled kraja požara opravili takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Nato bodo nadaljevali ugotavljanje okoliščin in vzrokov, ki so privedli do izbruha ognja. Za zdaj še ni znano, kaj je povzročilo požar, prav tako ni podatkov o višini nastale materialne škode. Več informacij bo predvidoma znanih po končani intervenciji in policijskem ogledu.