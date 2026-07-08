Grozljiv prizor pri Cerknici: med delom z motorno žago hudo ranil sodelavca

Na območju Cerknice se je v torek zgodila huda delovna nesreča. Med delom z motorno žago je eden od moških pomotoma zarezal v zapestje drugega, ki je pri tem utrpel hude poškodbe.

Po podatkih policije so bili o nesreči obveščeni nekaj pred 13. uro. Po doslej zbranih informacijah sta moška skupaj opravljala delo z motorno žago. Eden je z njo rezal leseno lato, drugi pa jo je med rezanjem držal.

Med delom je prišlo do nesrečnega trenutka, ko je prvi z motorno žago pomotoma zarezal v zapestje sodelavca. Poškodbe so bile hude, vendar po doslej znanih podatkih njegovo življenje ni ogroženo.

Policisti so opravili ogled kraja nesreče in nadaljujejo zbiranje obvestil ter preverjajo vse okoliščine dogodka. O svojih ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.