Grozljiva izkušnja 13-letnice na ljubljanskem avtobusu: »Če vzameš denar, boš najbolj srečna, ne boš potrebovala družine«

INCIDENT NA AVTOBUSU

Moški je 13-letnici ponujal denar, ji grozil in sledil. Mati je dogodek prijavila policiji, izsledili so ga s posnetki nadzornih kamer.

Pot domov s šolskega športnega dne se je za 13-letno Ljubljančanko sprevrgla v izkušnjo, ki je močno pretresla vso družino. Na avtobusu Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) številka 9 je po besedah mame njeno hčerko, učenko sedmega razreda osnovne šole, nadlegoval starejši moški, ji ponujal denar in ji grozil, ko je poskušala poklicati domov. Deklica je pomoč poiskala pri starejši potnici, njena mama Urška pa je dogodek prijavila policiji. Ta je začela preverjati okoliščine, od LPP pa že prejela posnetke nadzornih kamer. Zaskrbljena mama opozarja, da naj bi se podobni dogodki na isti ...