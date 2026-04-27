  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PROMETNI NESREČI

Grozljiva nesreča motorista na Šmartinski cesti v Ljubljani okoli 1. ure, z njim je zelo hudo

Policisti motoriste opozarjajo, naj se na vsako vožnjo ustrezno pripravijo in poskrbijo za lastno varnost.
Fotografija je simbolična FOTO: Katarzynabialasiewicz, Getty Images/istockphoto
M. U.
 27. 4. 2026 | 07:12
 27. 4. 2026 | 07:13
1:54
A+A-

Danes, okoli 1. ure, se je na Šmartinski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen motorist. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča motorista, ki je z motorjem oplazil robnik in pri tem padel. V nesreči se je hudo telesno poškodoval, njegovo življenje pa naj ne bi bilo ogroženo.

image_alt
Usoden zdrs v Logatcu, motorist končal s hudimi poškodbami

V nedeljo, nekaj pred 16. uro, pa se je v Domžalah zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena motorist in voznik osebnega vozila. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi prekratke varnostne razdalje pri vožnji motorista, ki je z motorjem trčil v zadnji del osebnega vozila. Po trku ga je odbilo v ograjo, kjer je obtičal ukleščen med palicami ograje, gasilci pa so ga s tehničnim posegom rešili. V nesreči se je lažje telesno poškodoval. 

Poskrbite za varno vožnjo: nasveti za motoriste

Motoriste opozarjajo, naj se na vsako vožnjo ustrezno pripravijo in poskrbijo za lastno varnost. Pred odhodom preverite tehnično brezhibnost motornega kolesa, zlasti stanje pnevmatik, delovanje zavor in luči. Med vožnjo vedno uporabljajte zaščitno čelado ter primerno motoristično opremo, ki vas lahko ob morebitnem padcu bistveno zaščiti. Hitrost in način vožnje prilagodite razmeram na cesti, svojim izkušnjam in gostoti prometa. Posebna previdnost je potrebna pri vožnji skozi ovinke, prehitevanju in v slabših vremenskih razmerah. Vozite zbrano, spočiti in nikoli pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi. 

Več iz teme

motoristpolicijaprometna nesrečavarnost
ZADNJE NOVICE
07:47
Šport  |  Športni trači
ANŽE KOPITAR

Velika slovenska legenda končala športno pot, ob njem hčerka Neža in sin Jakob: »Hvala za vse, AK11!« (FOTO in VIDEO)

Ob koncu kariere Anžeta Kopitarja so na Hokejski zvezi Slovenije objavili ganljiv zapis.
27. 4. 2026 | 07:47
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik za prvomajske počitnice: od pomladne juhe do sočnega burgerja

Ideje za kosila v času prvomajskih praznikov: lahkotne pomladne jedi, hitri recepti in nekaj razvajanja za podaljšan praznični teden.
Odprta kuhinja27. 4. 2026 | 07:30
07:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KAZENSKI POSTOPEK

Mama iz pekla! Več dni ignorirala signale inzulinske črpalke: sedemletnik je po hudih zapletih umrl

Obtožnica navaja, da je pomanjkanje inzulina povzročilo hudo presnovno motnjo in usodne posledice.
27. 4. 2026 | 07:30
07:21
Novice  |  Svet
ŠE VEDNO ZELO ŽIV

Vsi napadi na Donalda Trumpa: od zastrupljenih pisem do strela, ki mu je oplazil uho (FOTO)

Donald Trump je bil v zadnjem desetletju večkrat tarča resnih groženj in tudi izvedenih napadov. Od poskusov atentata in streljanj do zastrupljenih pošiljk, najhujši incident se je zgodil leta 2024 v Pensilvaniji, kjer je bil ranjen, življenje pa sta izgubili dve osebi.
27. 4. 2026 | 07:21
07:16
Bulvar  |  Domači trači
ČUSTVEN ODZIV

Poglejte, kaj je o Gregorju (Kmetija) povedala njegova lepa Patricija: »Nisem si mislila, da boš prišel tako daleč«

Po napetem dvoboju z Igorjem je moral zapustiti posestvo, doma pa ga pričakala močna podpora najbližjih.
27. 4. 2026 | 07:16
07:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki