Grozljiva nesreča motorista na Šmartinski cesti v Ljubljani okoli 1. ure, z njim je zelo hudo

Danes, okoli 1. ure, se je na Šmartinski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen motorist. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča motorista, ki je z motorjem oplazil robnik in pri tem padel. V nesreči se je hudo telesno poškodoval, njegovo življenje pa naj ne bi bilo ogroženo.

V nedeljo, nekaj pred 16. uro, pa se je v Domžalah zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena motorist in voznik osebnega vozila. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi prekratke varnostne razdalje pri vožnji motorista, ki je z motorjem trčil v zadnji del osebnega vozila. Po trku ga je odbilo v ograjo, kjer je obtičal ukleščen med palicami ograje, gasilci pa so ga s tehničnim posegom rešili. V nesreči se je lažje telesno poškodoval.

Poskrbite za varno vožnjo: nasveti za motoriste

Motoriste opozarjajo, naj se na vsako vožnjo ustrezno pripravijo in poskrbijo za lastno varnost. Pred odhodom preverite tehnično brezhibnost motornega kolesa, zlasti stanje pnevmatik, delovanje zavor in luči. Med vožnjo vedno uporabljajte zaščitno čelado ter primerno motoristično opremo, ki vas lahko ob morebitnem padcu bistveno zaščiti. Hitrost in način vožnje prilagodite razmeram na cesti, svojim izkušnjam in gostoti prometa. Posebna previdnost je potrebna pri vožnji skozi ovinke, prehitevanju in v slabših vremenskih razmerah. Vozite zbrano, spočiti in nikoli pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi.