Grozljiva nesreča na gradbišču: na voznika padel večtonski betonski nosilec

V Tepanjah so policisti v soboto obravnavali nesrečo pri delu, v kateri se je hudo poškodoval 59-letni voznik tovornega vozila, ki je na gradbišče tovarniške hale pripeljal gramoz.

»Ko je gramoz odložil na dogovorjeno mesto, pod betonski nosilec, ki je bil postavljenim na dveh stebrih, je z zgornjim delom kesona trčil v nosilec, težak več ton. Nosilec je padel na kabino vozila in voznika hudo poškodoval. V omenjenem primeru zbiramo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. Hudo poškodovanega voznika so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor,« sporočajo s PU Celje.