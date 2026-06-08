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PU CELJE

Grozljiva nesreča na gradbišču: na voznika padel večtonski betonski nosilec

Policisti zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.
Fotografija je simbolična. FOTO: Iztok Tomazin
Fotografija je simbolična. FOTO: Iztok Tomazin
S. U.
 8. 6. 2026 | 11:05
 8. 6. 2026 | 12:35
1:16
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V Tepanjah so policisti v soboto obravnavali nesrečo pri delu, v kateri se je hudo poškodoval 59-letni voznik tovornega vozila, ki je na gradbišče tovarniške hale pripeljal gramoz.

»Ko je gramoz odložil na dogovorjeno mesto, pod betonski nosilec, ki je bil postavljenim na dveh stebrih, je z zgornjim delom kesona trčil v nosilec, težak več ton. Nosilec je padel na kabino vozila in voznika hudo poškodoval. V omenjenem primeru zbiramo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. Hudo poškodovanega voznika so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor,« sporočajo s PU Celje.

Na Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Celje smo v zadnjih treh dneh prejeli 916 klicev občanov; 226 klicev je bilo interventnih, 9 nujnih.
61 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 9 s področja mejnih zadev in tujcev, 102 s področja prometne varnosti in 63 s področja javnega reda in miru.

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