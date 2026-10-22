Grozljiva nesreča na gradbišču v središču Ljubljane: 41-letnik padel šest metrov v globino, njegovo življenje je ogroženo

V središču Ljubljane se je v sredo popoldne zgodila huda delovna nesreča. 41-letni delavec je med opravljanjem tesarskih del padel približno šest metrov v globino in utrpel tako hude poškodbe, da je njegovo življenje ogroženo.

Po doslej zbranih podatkih je 41-letni moški opravljal tesarska dela, ko je iz še nepojasnjenih okoliščin padel skozi odprtino v prvem nadstropju zgradbe. Zgrmel je približno šest metrov v globino in se pri tem hudo poškodoval.

Njegovo življenje visi na nitki

Poškodovanega delavca so prepeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer se zdravniki borijo za njegovo življenje. Policisti so na kraju nesreče opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil, da bi razjasnili vse okoliščine dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

O hudi delovni nesreči so obvestili tudi delovnega inšpektorja. Kaj natančno je privedlo do usodnega padca in ali so bili na gradbišču zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi, za zdaj še ni znano.