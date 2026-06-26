Grozljiva nesreča na območju Laškega: roka zgrabljalnika jo je zadela v glavo

Na območju Laškega se je včeraj okoli 8. ure zjutraj zgodila huda nesreča pri delu. Moški je zagnal traktor z namenom, da bi dvignil priključen zgrabljalnik.

Ker je bila ročica za pogon ob zagonu vklopljena, se je zgrabljalnik takoj začel obračati. Pri tem je ena od rok stroja zadela žensko v predel kolena in glave ter jo huje poškodovala. Policijska preiskava dogodka še poteka.

Še ena huda delovna nesreča se je zgodila na območju Šentjurja med sečnjo lesa.(Simbolična fotografija) FOTO: Arhiv

Še ena huda delovna nesreča se je zgodila na območju Šentjurja

Včeraj okoli 11. ure pa je v gozdu na območju Šentjurja med sečnjo lesa prišlo do delovne nesreče, v kateri se je huje poškodoval delavec. Delavec je uporabljal zaščitna sredstva. Policisti so z ogledom kraja dogodka izključili tujo krivdo.