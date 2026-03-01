Grozljiva nesreča pri Grosuplju: štirikolesnik se je prevrnil, pešec v smrtni nevarnosti

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1464 klicev, 469 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 97 nanašalo na kriminaliteto, 165 na javni red in mir, ter 155 na prometno varnost. Pri prometni varnosti so obravnavali 50 prometnih nesreč z materialno škodo, 5 nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami in nesrečo, v kateri je bil huje poškodovan voznik štirikolesnika. Večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli 7 vozil.

Prometne nesreče

V petek, okoli 16. ure se je na območju Grosuplja zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik štirikolesnika, ki je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku prevrnil. Pri tem se je pešec huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Včeraj, okoli 15. ure se je v Trbovljah zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v betonsko ograjo. Pri tem se je voznik lažje telesno poškodoval. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 0.64 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

V petek, okoli 19. ure se je na Zaloški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in motorist. Do prometne nesreče je prišlo, ker voznica pri menjavi pasu trčila v motorista. Pri tem se je motorist lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.