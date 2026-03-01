  • Delo d.o.o.
PU LJUBLJANA

Grozljiva nesreča pri Grosuplju: štirikolesnik se je prevrnil, pešec v smrtni nevarnosti

olicisti nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.
Fotografija je simbolična. FOTO: Brunocoelhopt Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Brunocoelhopt Getty Images
S. U.
 1. 3. 2026 | 08:06
2:11
A+A-

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1464 klicev, 469 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 97 nanašalo na  kriminaliteto, 165 na javni red in mir, ter 155 na prometno varnost. Pri prometni varnosti so obravnavali 50 prometnih nesreč z materialno škodo, 5 nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami in  nesrečo, v kateri je bil huje poškodovan voznik štirikolesnika. Večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli 7 vozil.

Prometne nesreče

V petek, okoli 16. ure se je na območju Grosuplja zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik štirikolesnika, ki je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku prevrnil. Pri tem se je pešec huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo. Policisti nadaljujejo  zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Včeraj, okoli 15. ure se je v Trbovljah zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v betonsko ograjo. Pri tem se je voznik lažje telesno poškodoval.  V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 0.64 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

V petek, okoli 19. ure se je na Zaloški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in motorist. Do prometne nesreče je prišlo, ker voznica pri menjavi pasu trčila v motorista. Pri tem se je motorist lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

ZADNJE NOVICE
09:15
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Janša komentiral pridržanje Nepridiprava, s prstom pokazal na NPU in vlado

Po Janševi oceni bo predvolilna tekma trajala do zadnjega preštetega glasu.
1. 3. 2026 | 09:15
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MURSKA SOBOTA

Kljub zdravniški pomoči je oseba v bolnišnici umrla

Delovna nesreča med nalaganjem hlodovine.
1. 3. 2026 | 09:05
09:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
OGROŽENI

Najstniki na kofeinu in sladkorju, NIJZ opozarja

V Sloveniji so med mladimi vse bolj priljubljene energijske pijače: v zgolj eni pločevinki te pa se lahko skriva kar 55 gramov sladkorja. Svetovna zdravstvena organizacija sicer priporoča največ 25 gramov sladkorja na dan!
Aleksander Brudar1. 3. 2026 | 09:00
08:35
Novice  |  Slovenija
NJEGOVA STRAST SO EKSOTIČNI MATERIALI

To je Dan, kovač samouk, ki je fen za lase zamenjal za nakovalo (FOTO)

Dan Pečnik, kovač samouk, v svoji delavnici oživlja obrt, ki je bila pri nas tako rekoč že na robu izumrtja. Njegovi unikatni izdelki so našli lastnike že na skorajda vseh celinah.
Mitja Felc1. 3. 2026 | 08:35
08:06
Razno
MUZEJ ROMANTIČNEGA ŽIVLJENJA

Ideja za izlet: povabilo na zmenek z muzejem (FOTO)

S tehnikami iz 19. stoletja Muzeju romantičnega življenja vrnili prvotno podobo. Leta 2023 so našteli več kot 230.000 obiskovalcev.
1. 3. 2026 | 08:06
08:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
