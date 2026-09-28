Grozljiva nesreča pri košnji: 74-letnik padel čez petmetrsko škarpo

V soboto popoldne se je na območju naselja Erzelj v občini Vipava zgodila huda delovna nesreča. 74-letni moški je na svoji parceli kosil travo z nahrbtno kosilnico, ko mu je zdrsnilo. Padel je čez približno pet metrov visoko škarpo in pristal na travniku. Pri padcu se je po prvih ugotovitvah hudo telesno poškodoval.

Policisti tujo krivdo za nesrečo izključili

Na kraj so poleg policistov prihiteli tudi gasilci PGD Vipava in GRC Ajdovščina ter reševalci NMP ZD Ajdovščina. Po prvi pomoči so poškodovanega z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so tujo krivdo za nesrečo izključili. O vseh ugotovitvah bodo pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.