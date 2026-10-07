Grozljiva nesreča štirikolesnika: izpod vozila so 38-letnika morali izvleči gasilci

Blejski policisti so včeraj okoli 13.45 obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 38-letni voznik štirikolesnika, državljan Francije trčil v prikolico tovornega vozila in se hudo poškodoval. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je voznik štirikolesnika vozil iz smeri Jelovice proti Bohinjski Bistrici in zaradi neprilagojene hitrosti v desnem ovinku zapeljal na skale, se prevrnil in trčil vlečno prikolico tovornega vozila voznika, ki je ravno takrat pravilno pripeljal iz druge smeri,« je podrobnosti nesreče opisal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Kranj Roland Brajič. Hudo ranjenemu 38-letniku so na kraju nudili pomoč reševalci, nato pa je bil s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v Splošno bolnišnico Jesenice.

Policisti so mu izdali globo, na kraju prometne nesreče pa so pomoč nudili tudi prostovoljni gasilci iz Bohinjske Bistrice. Ti so zavarovali kraj nesreče, skupaj z reševalci nudili pomoč poškodovanemu, izvlekli osebo izpod vozila, zavarovali kraj pristanka helikopterja, nudili pomoč pri prenosu, odklopili akumulator ter nevtralizirali iztekle motorne tekočine, so po intervenciji zapisali na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.