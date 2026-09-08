Grozljiva nesreča v gozdu v občini Zagorje ob Savi: dva huje poškodovana, med reševanjem jo je skupila še gasilka

V gozdu na območju Kolovrata v občini Zagorje ob Savi se je v ponedeljek zvečer zgodila huda nesreča. Med podiranjem dreves sta se ob 19.05 huje poškodovali dve osebi, zaradi česar je stekla zahtevna reševalna akcija.

Na kraj so prihiteli gasilci PGD Kolovrat in PGD Zagorje - mesto ter reševalcem nujne medicinske pomoči pomagali pri oskrbi poškodovanih in njihovem prenosu do reševalnih vozil. Enega od poškodovanih so zaradi poškodb odpeljali v UKC Ljubljana, drugega pa v Splošno bolnišnico Trbovlje.

Med reševanjem jo je skupila še gasilka

A med intervencijo je prišlo do novega zapleta. Med opravljanjem operativnih nalog se je poškodovala tudi gasilka, ki je sodelovala pri posredovanju. Odpeljali so jo v Splošno bolnišnico Trbovlje.

Simbolična fotografija FOTO: Blaž Samec

Tako se je večerna intervencija v gozdu končala s kar tremi poškodovanimi. Podrobnejše okoliščine nesreče in podatki o njihovem zdravstvenem stanju za zdaj niso znani.