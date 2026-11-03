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PREVIDNO NA CESTI

Grozljiva nesreča v Radmirju: voznica z avtom trčila v žensko na e-skiroju, ta je poletela na vetrobransko steklo

V Zrečah je pijan povzročil nesrečo, v drugem avtomobilu tudi dva otroka.
V Radmirju je voznica osebnega avtomobila med prehitevanjem trčila v žensko na električnem skiroju, ki se je hudo poškodovala. (slika je simbolična) FOTO: Delo Ui
V Radmirju je voznica osebnega avtomobila med prehitevanjem trčila v žensko na električnem skiroju, ki se je hudo poškodovala. (slika je simbolična) FOTO: Delo Ui
M. U.
 3. 11. 2026 | 14:31
2:55
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Na območju Policijske uprave Celje sta se zgodili dve hujši prometni nesreči, ki bi se lahko končali še precej bolj tragično. 

Voznica e-skiroja po trčenju pristala na pokrovu motorja

V naselju Radmirje v občini Ljubno se je tako okoli 13.30 zgodila huda prometna nesreča, v kateri se je poškodovala voznica električnega skiroja.

Po ugotovitvah policistov je nesrečo povzročila voznica osebnega avtomobila, ki je dohitela voznico e-skiroja. Ta je vozila v isti smeri, po sredini prometnega pasu. Voznica avtomobila jo je začela prehitevati, vendar pri tem ni zagotovila zadostne bočne razdalje. S sprednjim delom avtomobila je bočno trčila v voznico skiroja, ki jo je ob silovitem trčenju odbilo na pokrov motorja in vetrobransko steklo. Čeprav je voznica e-skiroja nosila motoristično čelado, je utrpela hude telesne poškodbe. S helikopterjem so jo prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. Policisti bodo voznico avtomobila kazensko ovadili zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

V Zrečah pijan povzročil nesrečo, v drugem avtomobilu tudi dva otroka

Le dve uri pozneje, okoli 15.30, so policisti obravnavali še prometno nesrečo v enem od krožišč v Zrečah. Povzročil jo je voznik osebnega avtomobila, ki je nepravilno zapeljal v krožišče. Policisti so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal 0,65 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar ustreza približno 1,3 promila alkohola. V nesreči so se udeleženci lažje poškodovali, v avtomobilu drugega udeleženca pa sta bila tudi dva otroka. Po doslej znanih podatkih otroka nista utrpela telesnih poškodb. Povzročitelju so policisti odredili strokovni pregled, čaka pa ga tudi kazenska ovadba zaradi suma nevarne vožnje v cestnem prometu.

Policija opozarja: alkohol in volan ne gresta skupaj

Celjski policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali skupno deset prometnih nesreč, od tega eno s hudimi telesnimi poškodbami, tri z lažjimi in šest z materialno škodo. Ob tem ponovno opozarjajo na nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola. Ta zmanjšuje sposobnost zaznavanja okolice, oži vidno polje ter otežuje ocenjevanje razdalje in hitrosti drugih vozil. Alkohol upočasnjuje tudi voznikove reakcije in pogosto povečuje njegovo samozavest, zaradi česar se lahko odloča za nevarna prehitevanja in druge tvegane manevre.

»Alkohol in promet nikakor nista združljiva,« znova opozarjajo policisti.

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