Grozljiva nesreča v Tišini: delavec padel v vroč asfalt

Policisti Policijske uprave (PU) Murska Sobota so bili v sredo obveščeni o delovni nesreči v naselju Tišina. »Pri ogledu kraja dogodka in zbiranju obvestil je bilo ugotovljeno, da se je poškodoval delavec, ki je s samokolnico prevažal vroč asfalt. Pri razsutju asfalta mu je zdrsnil ročaj samokolnice, zaradi česar je izgubil ravnotežje in padel preko nje. Pri tem je z obema rokama, na katerih ni imel zaščitnih rokavic, padel v vroč asfalt in se telesno poškodoval,« je nesrečo opisala tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš.

Na kraju so ranjenemu delavcu sodelavci nudili prvo pomoč, nato pa so ga reševalci nujne medicinske pomoči odpeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota. Kako hude so njegove poškodbe, trenutno še ni znano, je dodala Suzana Rauš. Policisti so tujo krivdo za nesrečo izključili.