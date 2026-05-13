Grozljiva prometna nesreča: po padcu motor 22-letnika obstal pod avtodomom

V torek se je v bližini naselja Log pod Mangartom, na regionalni cesti, ki povezuje Log pod Mangartom in Strmec, zgodila huda prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval tuji motorist, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. »Po doslej zbranih podatkih je 22-letni voznik motornega kolesa, državljan Nemčije, vozil iz Predela proti Bovcu. Med vožnjo je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motornim kolesom, pri čemer mu je zdrsnilo zadnje kolo, nato pa je padel po vozišču. Motorno kolo je po padcu zdrselo preko motorista v trenutku, ko je iz smeri Bovca proti Predelu pripeljal 34-letni voznik avtodoma znamke, prav tako državljan Nemčije, v vozilu pa je bila tudi 36-letna sopotnica. Motorno kolo je nato trčilo v avtodom, 22-letni motorist pa je hudo telesno poškodovan obležal na sredini vozišča, njegovo motorno kolo pa je obstalo pod avtodomom,« je podrobnosti nesreče opisal tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

Na kraju dogodka so ranjenemu 22-letniku prvo pomoč nudili reševalci nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Tolmin. Po dosedanjih podatkih policije je utrpel več hudih telesnih poškodb, med drugim sumijo na zlom obeh gležnjev ter poškodbe medenice in stegnenice. Policistom Policijske postaje Bovec in reševalcem so pri obravnavi prometne nesreče pomoč nudili tudi gasilci PGD Bovec. Kasneje so poškodovanega motorista prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči, ki so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.