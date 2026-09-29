Grozljiva tragedija na Primorskem: reševalci ga oživljali, a mu ni bilo pomoči, motorist umrl po trčenju

Danes, 29. septembra, ob 12.38, so policiste Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica obvestili o prometni nesreči IV. kategorije s smrtnim izidom na glavni cesti v Doblarju, kjer je promet urejen s semaforjem zaradi delovne zapore. Po prvih podatkih je tuji motorist, državljan Italije, pred omenjenim gradbiščem v Doblarju z motornim kolesom trčil v drugega motorista, ki je bil ustavljen pred njim.

Kljub oživljanju je umrl

Kljub nudeni prvi pomoči in oživljanju, ki so ga na kraju izvajali reševalci NMP ZD Nova Gorica, je tuji motorist podlegel poškodbam. Zdravnica je na kraju potrdila njegovo smrt. Odrejena je bila sanitarna obdukcija.

Policija še ugotavlja okoliščine nesreče

Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin prometne nesreče. Več informacij bomo lahko širši javnosti posredovali po zaključku prvih ugotovitev na kraju tragične nesreče, je sporočil Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica.