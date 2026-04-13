Grozljive minute v Nedelici! Moški s puško grozil dvema osebama, med prerivanjem počil strel (FOTO)

Včeraj, 12. aprila 2026, malo po 21. uri so bili policisti obveščeni, da je na območju gramoznice v Nedelici oseba s puško grozila dvema prisotnima osebama. Ob prerivanju pred objektom je bil sprožen en strel, pri čemer ni bil nihče poškodovan. Ena izmed oseb je osumljencu uspela odvzeti orožje, ta pa je nato zagrozil, da se bo vrnil z drugim orožjem, in kraj zapustil. Osebi sta se umaknili na varno ter počakali prihod policije.

FOTO: Oste Bakal

S hitro in takojšnjo intervencijo policije je bila osumljencu odvzeta prostost in odrejeno pridržanje. Policisti in kriminalisti zadevo obravnavajo kot sum poskusa storitve kaznivega dejanja poskus uboja po 115. členu KZ-1 v zvezi s 34. členom KZ-1. Trenutno kriminalisti in policisti intenzivno zbirajo obvestila na terenu.

