Grozljivi pokol v Škocjanu: »Vse sem ubil. Jih imam poln k...« Po krutem zločinu babici na stegno vrezal vzorec iz igrice

V Škocjanu pri Domžalah se je pred šestimi leti zgodila družinska tragedija, ki se je mnogi še danes spominjajo. Takrat 24-letni Peter Gaspeti je na domu surovo vzel življenje trem najbližjim: babici Martini, dedku Cirilu in stricu Zvonku. Po krvavem dejanju ni pokazal ne čustev ne obžalovanja. Deloval je hladno, mirno, skoraj odsotno. Zgodilo se je 13. junija 2020. Gaspeti je po ugotovitvah sodišča doma vzel velik mesarski nož in najprej napadel 51-letnega strica Zvonka, ki je bil hudo invaliden. Zabodel ga je v prsni koš, stric pa mu je poskušal ubežati. A mu ni uspelo. Gaspeti ga je dohitel, ga zabodel v vrat in mu ga nato še večkrat prerezal, smo pisali v Slovenskih novicah.

Nato je odšel v kuhinjo. Tam je bil 74-letni dedek Ciril, ki je med pripravo kosila počival na stolu. Tudi njega je napadel z nožem. Po navedbah tožilstva ga je najprej zabodel v prsni koš, nato pa mu večkrat prerezal vrat. Potem se je vrnil v dnevno sobo. Tam je na kavču sedela 81-letna babica Martina. Z nožem jo je zabodel v vrat, ji ga večkrat prerezal, nato pa ji na stegnu povzročil več plitvih rezov v obliki mreže. Ta podrobnost je še posebej pretresla javnost, saj naj bi vzorec spominjal na mrežo iz igre potapljanje ladjic. Vsi trije so umrli zaradi hudih poškodb. Babica se je zadušila v lastni krvi, dedek in stric sta izkrvavela.

FOTO: Marko Feist

Policista šokiral s hladnimi besedami

Tako kot je šokiralo dejanje, so pretresle tudi besede, ki jih je Gaspeti izrekel takoj po zločinu. Poklical je na številko 113 in dežurnemu policistu povedal, kaj je storil: »Vse sem ubil. Jih imam poln k... Dost' mam tega.« Na OKC je poklical še enkrat. Spraševal je, zakaj policistov še ni: »Kje ste sedaj? P..., moram svojo familijo pobit! Jaz imam dost' teh faking norcev!«

Ko je pogovor prekinil, ga je policist poklical nazaj in ga vprašal, kaj je želel povedati. Gaspeti naj bi mu s popolnoma mirnim glasom odgovoril: »Nič, nič ... uživam.«

Policist ga je nato znova vprašal, kaj je hotel povedati, saj ga ni dobro razumel. Gaspeti pa: »A niste dobro razumel? Ja, prid'te pogledat, nekaj krvi je po tleh.« Na vprašanje, čigave krvi, je odvrnil: »Ja, moje ne.«

FOTO: Igor Mali

Motiv ostal neznan

Motiv za trojni zločin ni bil nikoli razčiščen. Gaspeti je med procesom večinoma molčal in deloval nezainteresirano, kot da ga ne zanima, koliko let bo moral preživeti za zapahi. Govorice, da naj bi šlo za zamere zaradi dediščine, so člani družine na sodišču označili za neresnične.

Njegov oče je med pričanjem dejal, da je imel Peter babico, dedka in strica rad. Povedal je, da je vsak dan hodil k njim, jim pomagal, jim kaj skuhal, hodil po zdravila in jih vozil na preglede. Nato pa je z bolečino priznal, da si ne zna razložiti, kaj ga je pripeljalo do takšnega dejanja. »Ne vem, kaj mu je bilo, kaj ga je privedlo tako daleč, da je to naredil. Ne znam si razložiti. Vselej je bil miren in še zdaj je miren. Ne razumem teh stvari. Kako je lahko tako miren.«

Oče je obenem povedal, da naj bi sin denar potreboval za travo, zadnja dva meseca pa naj bi začel tudi popivati. Ko mu dedek denarja ni mogel več dajati, naj bi se začeli prepiri. O težavah je pričal tudi Petrov brat. Dejal je, da sta bila v srednji šoli najboljša prijatelja, nato pa naj bi se odnosi skrhali, ko je Peter začel kaditi travo. Zadnje mesece naj bi spal do poznih dopoldanskih ur, pil vsak dan in ni hotel delati. Ko ga je brat v priporu vprašal, zakaj je to storil, mu je Peter odgovoril le: »Skrenil sem s ceste.«

Foto: Dejan Javornik

Tožilstvo zahtevalo dosmrtno kazen

Tožilstvo je trdilo, da je Gaspeti zagrešil trojni umor na zahrbten in grozovit način, zato je pričakovalo najstrožjo kazen – dosmrtni zapor. A sodišče je presodilo drugače. Petčlanski senat ljubljanskega okrožnega sodišča je dejanja pravno opredelil kot uboje, ne kot umore. Za vsako od treh nasilnih smrti je Gaspeti dobil po 12 let zapora, sodišče pa mu je nato izreklo enotno kazen 30 let zapora.

Sodnica je ob razglasitvi sodbe pojasnila, da sodišče ni našlo dokazov za umor na grozovit in zahrbten način. Za grozovit način bi moral storilec žrtvi povzročati dolgotrajno trpljenje in se nad njo izživljati, česar po presoji sodišča v tem primeru niso ugotovili, saj so žrtve umrle najpozneje v nekaj minutah. Prav tako po presoji sodišča ni bilo dokazano, da je Gaspeti k sorodnikom prišel z vnaprejšnjim namenom, da jih ubije. Na sodbo sta se pritožili tako tožilstvo kot obramba. Višje sodišče v Ljubljani je pritožbi zavrnilo in potrdilo kazen 30 let zapora.