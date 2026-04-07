Grozljivi prizori v okolici Podlehnika: motorista preprečila, da ni izkrvavel

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, 167 klicev, med temi 77 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije.

Huje se je v okolici Podlehnika poškodoval tudi moški med čiščenjem traktorskega priključka. Mimo sta tedaj pripeljala motorista (eden od njiju policist, oz. zaposlen v Policiji) in mu nudila prvo pomoč ter preprečila, da bi izkrvavel. Na kraj so prispeli reševalci, njegove poškodbe so bile tako hude, da je bil v bolnišnico odpeljan s helikopterjem. Po prvih informacijah je tuja krivda za nastanek nesreče izključena, sporočajo s PU Maribor.