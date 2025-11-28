Grozljivi prizori iz Dolenjske: tri žrtve ene nesreče (ni za občutljive)

Minulo noč se je v romskem naselju na Trdinovi v Šentjerneju zgodila sila nenavadna nesreča, katere žrtve so bili ovca in dva konja, poginil je tudi plod kobilice, ki je bila breja. Kot kaže, so se živali zadrževale na cesti, ko se je mimo pripeljal voznik opla s preizkusnimi tablicami. Trčenje je bilo silovito, tako da je prebudilo številne prebivalce romskega naselja. Voznik naj bi po trku zapustil kraj nesreče, zaradi zbitih živali, ki so ostale na cestišču, pa je bila cesta nekaj časa neprevozna.

Ko smo pri Romih povprašali, kaj se je zgodilo, so nam povedali nekako takole: »To so bili Romi iz Kerinovega Grma. V Šentjernej so prišli delat pi**arijo. Bili so pijani, da so se komaj iz avta spravili.« Povedo še, da je čudno, kako so se živali znašle na cesti, saj so bile na bližnjem (občinskem) travniku, ki je ograjen z električnim pastirjem, ta pa da ni bil poškodovan. Ob enih, ko smo se mudili v romskem naselju, so bile povožene živali še vedno ob cesti, za odvoz naj bi poskrbel higienik.

Nesrečo so obravnavali tudi policisti. Takole je na naša poizvedovanja odgovorila Alenka Drenik Rangus s Policijske uprave Novo mesto: »O povoženju živali v naselju Trdinova cesta smo bili obveščeni v petek nekaj po 3. uri. Policisti PP Šentjernej so zbrali obvestila in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila na cesti trčil v dva manjša konja in ovco. Vse tri živali so poginile, voznik pa je peš odšel s kraja nesreče. Policisti so ugotovili identiteto domnevnega voznika, posredovano mu bo obvestilo, da se izjasni o okoliščinah kršitve 110. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (dolžnostna ravnanja ob prometni nesreči). Preverjajo pa tudi odgovornost lastnika živali zaradi kršitve določil Zakona o zaščiti živali.«

Zgodilo se je v noči na petek. FOTO: Tanja JakŠe Gazvoda

Silovit trk je prebudil prebivalce naselja. FOTO: Tanja JakŠe Gazvoda