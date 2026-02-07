  • Delo d.o.o.
TRAGEDIJA

Grozljivih 24 ur na slovenskih cestah: v dveh prometnih nesrečah umrli štirje!

Ena se je zgodila na območju Policijske uprave Maribor, druga na območju Policijske uprave Nova Gorica.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images/istockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images/istockphoto
B. K. P.
 7. 2. 2026 | 09:24
 7. 2. 2026 | 09:30
1:08
Na območjih Policijskih uprav (PU) Maribor in Nova Gorica so v prometnih nesrečah umrle štiri osebe. V petek ob 10.15 je v prometni nesreči v naselju Laporje, na območju PU Maribor umrl 68-letni voznik, ki je vozil iz Lokanje vasi v smeri Hošnice. V nekem trenutku je zavil levo s ceste, kjer je zapeljal v odvodni jarek za meteorno vodo in nato v brežino, kjer se je vozilo ustavilo. Grozljiva nesreča se je zgodila na območju PU Nova Gorica, v njej so umrle tri osebe, so sporočili z Generalne policijske uprave, več podrobnosti pa za zdaj ni znanih. Vprašanja smo naslovili na PU Nova Gorica, odgovore bomo objavili takoj, ko jih dobimo.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 130 prometnih nesreč, v katerih so štiri osebe umrle, sedem nesreč se je končalo lahkimi poškodbami.

Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Promo
PromoPhoto
Promo
Promo
Promo
Promo
PromoPhoto
