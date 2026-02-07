Grozljivih 24 ur na slovenskih cestah: v dveh prometnih nesrečah umrli štirje!

Na območjih Policijskih uprav (PU) Maribor in Nova Gorica so v prometnih nesrečah umrle štiri osebe. V petek ob 10.15 je v prometni nesreči v naselju Laporje, na območju PU Maribor umrl 68-letni voznik, ki je vozil iz Lokanje vasi v smeri Hošnice. V nekem trenutku je zavil levo s ceste, kjer je zapeljal v odvodni jarek za meteorno vodo in nato v brežino, kjer se je vozilo ustavilo. Grozljiva nesreča se je zgodila na območju PU Nova Gorica, v njej so umrle tri osebe, so sporočili z Generalne policijske uprave, več podrobnosti pa za zdaj ni znanih. Vprašanja smo naslovili na PU Nova Gorica, odgovore bomo objavili takoj, ko jih dobimo.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 130 prometnih nesreč, v katerih so štiri osebe umrle, sedem nesreč se je končalo lahkimi poškodbami.