Grozljivka na Dolenjskem! Po petnajstih letih od prvih dejanj pedofil končno za zapahi: vstavljal prste in celo vibrator

Včeraj smo poročali o pedofilu iz Dolenjske, ki mu je Vrhovno sodišče pred tedni dokončno zapečatilo usodo in ga obsodilo na šest let zapora. Z Okrožnega sodišča v Novem mestu pa zdaj prihaja odgovor, da je obsojenec za zapahi. V zaporu v Dobu je od 26. junija lani. A pot do tega trenutka je bila dolga: kazen je začel prestajati šele kakšnih petnajst let po začetku prvih zavržnih dejanj in skoraj desetletje po vložitvi obtožnice.

Vstavljal prste in celo vibrator

Vsebina spisa, ki razgalja krutost pedofila, se bere kot grozljivka. Ta mu je očital, da je deklico božal in lizal po spolovilu ter se s svojim spolnim udom drgnil ob njenega. S tem pa se strahota ni končala: v njen intimni predel ji je vstavljal prste in celo vibrator. Sprevrženi nagon je šel še dlje – s svojim spolnim udom je skušal prodreti v otroka, kar mu je dvakrat deloma tudi uspelo, dejanja pa je izvajal vse do izliva semena. Groba in za otroka boleča dejanja je po uradnih navedbah novomeških sodnikov izvajal kar šest let – od leta 2010 pa vse do novembra 2016.

Čeprav nam prvostopenjsko sodišče kljub javnosti vseh sodb ne želi razkriti, kakšno je bilo sorodstveno ali drugo razmerje med otrokom in odraslim moškim, je povsem verjetno, da gre za očeta ali pa je bržkone imel takšno vlogo. Iz anonimizirane sodbe Vrhovnega sodišča namreč izhaja, da je otroka zavajal z besedami, da »to počnejo tudi drugi starši«. Lagal, da »to ni nič takega«, ter naročil, naj o tem ne pove materi. »Sporočamo, da sorodstvenega razmerja udeležencev postopka ne smemo razkriti, saj za to ne obstaja pravna podlaga v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Iz splošnega opisa kaznivega dejanja pa izhaja, da je bila oškodovanka zaupana v vzgojo, varstvo in oskrbo obsojencu,« odgovarja višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec novomeškega sodišča Domen Vovko.

Izgovori o erektilni disfunkciji niso prepričali sodnikov

Moški je v postopkih vztrajno zavračal očitke o pedofiliji. Svojo obrambo je utemeljeval tudi z zdravstvenimi težavami, češ da zaradi erektilne disfunkcije takšnih dejanj sploh ne bi mogel izvršiti. Sodni senat njegovim navedbam ni sledil; čeprav sodišče ni dvomilo o obstoju omenjenih težav, so sodniki zavzeli stališče, da so očitana dejanja izvedljiva tudi brez nabreklosti spolnega uda, obsojeni pa si je pri spolnih napadih pomagal tudi z rokama in prsti. Prvostopenjsko sodišče v Novem mestu je tako aprila 2024 razsodilo, da je moški kriv spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, vendar se obramba s takšno odločitvijo ni strinjala. Sledila je pritožba na višje sodišče, ki pa je septembra istega leta pritrdilo argumentom tožilstva in prvotno sodbo v celoti potrdilo.

Zadnji poskus obrambe, da bi dosegla preobrat, se je odvil na Vrhovnem sodišču. Zagovornik je vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, v kateri je predlagal bodisi oprostilno sodbo bodisi razveljavitev postopka in vrnitev zadeve v novo odločanje.

Sodišče je po preučitvi argumentov zahtevo kot neutemeljeno zavrnilo ter potrdilo kazen šestih let zapora.