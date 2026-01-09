  • Delo d.o.o.
NAPAD NA DIJAKINJO

Dijak z nožem porezal dijakinjo in pobegnil, ravnateljica se bo oglasila ob 15. uri, župan Murske Sobote pretresen

Osumljenca je policija prijela malo pred 10. uro.
Neuradno naj bi bil v dogodek vpleten dijak prvega letnika. FOTO: Pomurec.com

Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec/delo

Po neuradnih informacijah naj bi bil osumljenec že prijet. FOTO: Arhiv

Neuradno naj bi bil v dogodek vpleten dijak prvega letnika. FOTO: Pomurec.com
Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec/delo
Po neuradnih informacijah naj bi bil osumljenec že prijet. FOTO: Arhiv
N. P., M. U.
 9. 1. 2026 | 10:39
 9. 1. 2026 | 13:56
2:47
Na Srednji zdravstveni šoli v Murski Soboti je danes dopoldne prišlo do nasilnega incidenta. Neuradno naj bi bil v dogodek vpleten dijak prvega letnika, ki naj bi počakal dijakinjo četrtega letnika ter jo z nožem poškodoval po obrazu in hrbtu. Poškodovana oseba naj bi bila zdravstveno oskrbljena, vendar uradne potrditve o njenem zdravstvenem stanju za zdaj še ni, poroča pomurec.com.

»Jaz ne vem, kje je on dobil nož«

Na šoli so potrdili, da gre za izredne razmere. Ravnateljica Zlatka Lebar je za N1 dejala: »Ta trenutek zadevo še rešujemo, preiskava poteka in še ni zaključena.« Dodala je, da je stanje pod nadzorom. Na vprašanje, ali je dijak nož prinesel v šolo, je ravnateljica odgovorila, da tega ne ve. »Jaz ne vem, kje je on dobil nož,« je povedala.

Sobotainfo poroča, da naj bi bil osumljenec dijak prvega letnika, znesel pa se je nad dijakinjo četrtega letnika. 

Za Sobotainfo je dejala, da so bili dijaki preventivno zato nekaj časa zaklenjeni v učilnicah, nato pa so jih poslali domov.

Dijakinja je »lahko telesno poškodovana«, župan Murske Sobote pretresen

Kot so za Slovenske novice sporočili z murskosoboške policijske uprave, so bili o napadu obveščeni ob 9.40, in sicer, da neznanec na eni izmed srednjih šol na območju PU Murska Sobota z nožem napada mimoidoče. Na kraj so odšli policisti in kriminalisti. Po prvih zbranih obvestilih naj bi dijak poškodoval dijakinjo, ki je po prvih podatkih lahko telesno poškodovana. Osumljenca je policija prijela malo pred 10. uro. 

Na napad se je odzval tudi župan Murske Sobote Damjan Anželj

»Pretresen sem nad novico, da je na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota prišlo do napada z nožem, v katerem je bila poškodovana dijakinja.

Ravnateljici šole sem se po telefonu zahvalil za odločno ukrepanje in zaščito dijakinj in dijakov ter zaposlenih šole. Dijakinji, ki je bila poškodovana želim hitro okrevanje in vse dobro, vsem prizadetim pa izrekam iskreno podporo. Naostreje obsojam vsakršno nasilje, naj se kaj takega nikoli več ne ponovi!«

Več bo znano po 15. uri

Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota Bojan Rous in ravnateljica Srednje zdravstvene šole Murska Sobota Zlatka Lebar bosta ob 15. uri dala izjavo za medije glede današnjega napada z nožem na soboški srednji šoli.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

