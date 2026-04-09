Grozljivka na Prvomajski ulici v Novi Gorici: 25-letni Italijan se je fizično spravil na mladoletni dekleti

V sredo v dopoldanskem času so policisti Policijske postaje Nova Gorica obravnavali kaznivi dejanji nasilništva na Prvomajski ulici v Novi Gorici, za kateri je utemeljeno osumljen 25-letni državljan Italije.

Osumljenec je fizično napadel dve mladoletni dekleti

Eni od oškodovank je uspelo pobegniti, druga pa je zaradi udarcev utrpela lažje telesne poškodbe. Nadaljnje nasilje je preprečil neznani moški, ki je navedenega 25-letnega osumljenca in drugo dekle (oškodovanko) ločil. Policisti Policijske postaje Nova Gorica so v nadaljevanju 25-letnemu moškemu odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih.

Kaj pravi Kazenski zakonik Republike Slovenije? (1) Kdor z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali ponižujoče kaznuje, ga s silo ali grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja ali mu jemlje svobodo gibanja, ga prisiljuje k delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih enakih pravic spravlja v podrejen položaj, se kaznuje z zaporom do dveh let. (2) Če dejanje iz prejšnjega odstavka storita dve ali več oseb ali če je bilo hudo ponižanih več oseb ali če storilec drugega lahko telesno poškoduje, se storilec kaznuje z zaporom do treh let. (3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor povzroča nasilje ali ogroža varnost drugih na športnih prireditvah ali v zvezi s temi prireditvami.

Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Novogoriški policisti bodo osumljenca po zaključku nujnih preiskovalnih dejanj s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj nasilništva in izročili preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici v nadaljnji postopek.

Je vpleten tudi v incident v Borovem gozdičku v Novi Gorici?

Prav tako policisti v tem trenutku preverjajo tudi njegovo morebitno vpletenost v varnostni dogodek v začetku prejšnjega meseca, in sicer 6. marca 2026 okoli 11.20 v Borovem gozdičku v Novi Gorici, kjer je z roko udaril v predel obraza oškodovanko, ki je sedela na klopci skupaj s prijateljem, nato pa je storilec s kolesom zbežal s kraja dogodka. Okoliščine navedenega kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe policija še preiskuje.