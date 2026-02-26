Grozljivka na smučišču Cerkno! 67-letni smučar zadel 30-letnico, ob trku oba izgubila zavest

Včeraj smo poročali o nesreči na smučišču Cerkno, kjer je ob 12.45 prišlo do naleta dveh smučarjev. Policisti Policijske postaje Idrija so ugotovili, da je 67-letni smučar med smuko po progi Lom na zadnji strmimi pred iztekom omenjene proge začel prehitevati 30-letno smučarko v levem zavoju in jo pri tem zadel z zadnje strani v desni bočni del.

Po trku sta oba padla in bila v nezavesti

Smučarka je bila predvidoma huje telesno poškodovana. Na kraju nesreče so posredovali reševalci na smučišču, reševalci GRS Tolmin in dežurna ekipa GRS Brnik, ki so jima na kraju nudili prvo pomoč. Kasneje so oba ponesrečena z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Otrok se je poškodoval na Krvavcu Kranjski policisti so bili včeraj nekaj čez 11. uro obveščeni o padcu otroka na smučišču na Krvavcu, pri tem se je telesno poškodoval. Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču in nadzornik, v nadaljevanju pa ga je helikopter Slovenske vojske prepeljal v UBKC Ljubljana. Policisti bodo o dogodku obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

Policisti Policijske postaje Idrija bodo zoper zgoraj navedenega smučarja ustrezno ukrepali, saj je s hitro in objestno vožnjo ter neupoštevanjem določil zakona o varnosti na smučiščih ogrožal varnost ljudi na smučišču. O smučarski nesreči je policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožnega državnega tožilca v Novi Gorici.