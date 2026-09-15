Grozljivka pri Ajdovščini: med delom pod avtobusom ga je vozilo stisnilo

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V bližini naselja Malovše v občini Ajdovščina se je v ponedeljek ob 12.55 zgodila huda delovna nesreča. Med delom na podvozju avtobusa je vozilo stisnilo moškega, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.
Na kraj so prihiteli gasilci GRC Ajdovščina, ki so zavarovali območje in s tehničnim posegom dvignili avtobus. Nato so reševalcem NMP Ajdovščina pomagali pri izvleku poškodovanca in njegovi oskrbi.
Moškega so po nesreči prepeljali v Splošno bolnišnico Šempeter. Podrobnosti o njegovih poškodbah za zdaj niso znane.
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