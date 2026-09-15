Grozljivka pri Ajdovščini: med delom pod avtobusom ga je vozilo stisnilo

V bližini naselja Malovše v občini Ajdovščina se je v ponedeljek ob 12.55 zgodila huda delovna nesreča. Med delom na podvozju avtobusa je vozilo stisnilo moškega, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.

Prepeljali so ga v SB Šempeter

Na kraj so prihiteli gasilci GRC Ajdovščina, ki so zavarovali območje in s tehničnim posegom dvignili avtobus. Nato so reševalcem NMP Ajdovščina pomagali pri izvleku poškodovanca in njegovi oskrbi.

Moškega so po nesreči prepeljali v Splošno bolnišnico Šempeter. Podrobnosti o njegovih poškodbah za zdaj niso znane.