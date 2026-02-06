  • Delo d.o.o.
JAVNI RED IN MIR

Grozljivka pri Ilirski Bistrici: ženo davill, nato še sina s čelom udaril v nos

Nasilnežu so policisti izrekli ukrep prepoved približevanja, nakar je moral območje prepovedi takoj zapustiti.
Simbolična fotogtrafija. FOTO: Guliver/Thinkstock FOTO:
Simbolična fotogtrafija. FOTO: Guliver/Thinkstock FOTO:
M. U.
 6. 2. 2026 | 12:59
1:06
A+A-

Ilirskobistriški policisti so bili ob 00.09 napoteni v eno od naselij v okolici Ilirske Bistrice, saj je tam prišlo do družinskega prepira. Policisti so ugotovili, da je prišlo do prepira med 42-letnim moškim in njegovo ženo, pri čemer jo je slednji pod močnim vplivom alkohola žalil in jo z rokama začel daviti okoli vratu.

Sina s čelom udaril v predel nosu in ličnice

Prepir in hrup iz spalnice je slišal starejši sin, ki je prišel do njiju in vprašal, kaj se dogaja. Oče mu je zažugal, da kaj tukaj išče in po kaj je prišel ter pristopil do sina ter ga s čelom udaril v predel nosu in ličnice na levi strani. Nasilnežu so policisti izrekli ukrep prepoved približevanja, nakar je moral območje prepovedi takoj zapustiti. Policisti  zadevo preiskujejo kot kaznivo dejanje nasilja v družini.

