Drama v hiši sredi noči pri Slovenski Bistrici: ogenj uničeval vse pred sabo, škode za več sto tisoč evrov

Mirna noč se je na območju Slovenske Bistrice spremenila v pravo dramo. Ognjeni zublji so sredi noči zajeli objekte ob stanovanjski hiši, ogenj pa se je hitro razširil tudi na vozila in kmetijsko mehanizacijo. Posledice so hude, po prvih ocenah policije pa skupna materialna škoda znaša več sto tisoč evrov. Požar je izbruhnil ob 1.52 v Smrečnem v občini Slovenska Bistrica. Gorelo je gospodarsko poslopje s kmetijsko mehanizacijo, ogenj pa je zajel tudi dva nadstreška ob stanovanjski hiši, pod katerima so bila parkirana vozila in kmetijska mehanizacija.

Z ognjenimi zublji so se spopadli gasilci PGD Šmartno na Pohorju, Kebelj, Slovenska Bistrica, Tinje, Videž in Zgornja Bistrica. Požar so pogasili, nato pa območje pregledali še s termovizijsko kamero, da bi preverili, ali so na pogorišču ostala morebitna žarišča. Gasilci PGD Šmartno na Pohorju so po koncu intervencije ostali na kraju in nadaljujejo gasilsko stražo.

Po prvih ocenah je požar povzročil ogromno materialno škodo. Policija ocenjuje, da skupna škoda znaša več sto tisoč evrov. Uničeni oziroma poškodovani so bili objekti, vozila in kmetijska mehanizacija. »V okolici Slovenske Bistrice je zagorelo na dveh nadstreških ob stanovanjski hiši, pod katerimi so bila parkirana vozila in kmetijska mehanizacija. Skupna materialna škoda znaša po prvih ocenah več sto tisoč evrov,« je sporočila Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Maribor.

Vzrok požara še ni znan

Policisti danes nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin požara in vzroka njegovega nastanka. Za zdaj tako še ni znano, zakaj je ogenj izbruhnil. Dogodek je sicer eden od več primerov, s katerimi so se v zadnjih 24 urah ukvarjali mariborski policisti. Operativno-komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 251 klicev, od tega 14 interventnih, pri katerih je bilo potrebno posredovanje policije. V tem obdobju so policisti obravnavali 14 kaznivih dejanj, 20 prometnih nesreč I. kategorije in dve prometni nesreči II. kategorije. Eno vozilo so zasegli. Poleg tega so prejeli 13 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega šest v zasebnem prostoru.

Preiskava požara v Smrečnem se nadaljuje. Več informacij o vzroku in okoliščinah nastanka požara bo znanih po končanem ogledu kraja in zbranih ugotovitvah policije.