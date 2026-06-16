Grozljivka v Ajdovščini: otrok padel na cesto, najhujše preprečila voznica

V ponedeljek zjutraj, nekaj minut pred pol deveto uro, so bili policisti, ki za varnost skrbijo na območju Policijske uprave (PU) Nova Gorica, obveščeni o prometni nesreči v Ajdovščini, v kateri se je lažje poškodoval otrok. »Policisti Policijske postaje Ajdovščina so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da je otrok s skirojem pripeljal do križišča na Poti v Žapuže. Med zavijanjem desno hitrosti vožnje ni prilagodil hitrosti in posledično zdrsnil ter padel na vozišče. Pri tem se je lažje telesno poškodoval,« je podrobnosti nesreče sporočil tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik in dodal, da je imel otrok veliko srečo, da je voznica osebnega avtomobila, ki je takrat pripeljala mimo, še pravočasno ustavila vozilo in ni trčila v otroka. Policisti bodo zaradi kršitve določb Zakona o pravilih cestnega prometa zoper starše otroka uvedli prekrškovni postopek.

Prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen mladoletnik, so istega dne obravnavali tudi policisti Policijske uprave Kranj. Zgodila se je na relaciji Podbrezje-Podnart, kjer je starejši mladoletnik, po podatkih, s katerimi razpolagajo policisti, vozil kros motor in zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste ter se poškodoval. Prvo pomoč mu je na kraju prva nudila zdravnica, ki se je po naključju znašla ob pravem času na pravem mestu, nato je mladoletniku pomagalo zdravstveno osebje kranjske ambulante za nujno medicinsko pomoč in s helikopterjem Slovenske vojske so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Policisti bodo zoper mladoletnika podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.