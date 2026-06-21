Grozljivka v Domžalah odmeva, mama proti mladoletniku uporabila bencin! To pravijo na PU Ljubljana (FOTO)

»V okviru varstva osebnih podatkov lahko zgolj potrdimo, da smo bili v torek popoldne obveščeni o sumu kaznivega dejanja groženj, ki je bilo storjeno na območju Domžal, kjer je znana oseba izrekala grožnje mladoletniku in ga pri tem polila s tekočino. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastala je manjša škoda,« je na vprašanje Slovenskih novic odgovoril tiskovni predstavnik Tomaž Tomaževic. Seveda je šlo za pojasnilo o incidentu v Domžalah, ki je odmeval v zadnjih dneh.

Spor sedmošolca in devetošolca, mama enega od mladoletnikov po enem polila kar bencin

Tako je namreč v torek mladoletnikova mati posegla po skrajnem sredstvu, da je zagrozila drugemu mladoletniku. Po naših podatkih sta bila v incident vpletena mladostnika, ki sta se očitno pred tem zapletla v spor. Vmes pa se je torej na povsem neprimeren način odločila poseči mati enega od njiju. Posnetek incidenta prikazuje fanta na skuterju, ki je ustavljen ob robu ceste, in se pogovarja z drugim fantom, ki sloni na skiroju. Takrat se pripelje bel osebni avto, iz njega stopi ženska v zeleni obleki, na tla odloži črno posodo za gorivo in odvije pokrov. Nato jo dvigne in s tekočino, ki je v njej, štirikrat polije fanta na skuterju. S tem pa pretresljivega posnetka še ni konec, saj zatem iz sopotnikove strani vozila izstopi fant, ki prej le opazuje, stopi proti fantu na skuterju in nekaj odvrže v njegovi smeri. Zatem se oba vrneta k avtomobilu.

Sin ženske proti drugemu mladoletniku odvrgel vžigalico

Kot smo izvedeli, naj bi šlo za spor sedmošolca in devetošolca, ženska pa je po enem od njiju torej polila kar bencin. Po besedah naših sogovornikov bi se lahko končalo še precej huje, saj naj bi, kar je sicer mogoče sklepati na podlagi objavljenega posnetka, sin omenjene ženske proti drugemu mladoletniku po politju z bencinom odvrgel vžigalico.