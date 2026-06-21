  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSNETEK, O KATEREM GOVORI VSA SLOVENIJA

Grozljivka v Domžalah odmeva, mama proti mladoletniku uporabila bencin! To pravijo na PU Ljubljana (FOTO)

Policisti v zadevi vodijo predkazenski postopek in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
Policisti v zadevi vodijo predkazenski postopek in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. FOTO: 24ur/zajem zaslona
Policisti v zadevi vodijo predkazenski postopek in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. FOTO: 24ur/zajem zaslona
M. U.
 21. 6. 2026 | 11:20
2:11
A+A-

»V okviru varstva osebnih podatkov lahko zgolj potrdimo, da smo bili v torek popoldne obveščeni o sumu kaznivega dejanja groženj, ki je bilo storjeno na območju Domžal, kjer je znana oseba izrekala grožnje mladoletniku in ga pri tem polila s tekočino. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastala je manjša škoda,« je na vprašanje Slovenskih novic odgovoril tiskovni predstavnik Tomaž Tomaževic. Seveda je šlo za pojasnilo o incidentu v Domžalah, ki je odmeval v zadnjih dneh. 

Spor sedmošolca in devetošolca, mama enega od mladoletnikov po enem polila kar bencin

Tako je namreč v torek mladoletnikova mati posegla po skrajnem sredstvu, da je zagrozila drugemu mladoletniku. Po naših podatkih sta bila v incident vpletena mladostnika, ki sta se očitno pred tem zapletla v spor. Vmes pa se je torej na povsem neprimeren način odločila poseči mati enega od njiju. Posnetek incidenta prikazuje fanta na skuterju, ki je ustavljen ob robu ceste, in se pogovarja z drugim fantom, ki sloni na skiroju. Takrat se pripelje bel osebni avto, iz njega stopi ženska v zeleni obleki, na tla odloži črno posodo za gorivo in odvije pokrov. Nato jo dvigne in s tekočino, ki je v njej, štirikrat polije fanta na skuterju. S tem pa pretresljivega posnetka še ni konec, saj zatem iz sopotnikove strani vozila izstopi fant, ki prej le opazuje, stopi proti fantu na skuterju in nekaj odvrže v njegovi smeri. Zatem se oba vrneta k avtomobilu.

Sin ženske proti drugemu mladoletniku odvrgel vžigalico

Kot smo izvedeli, naj bi šlo za spor sedmošolca in devetošolca, ženska pa je po enem od njiju torej polila kar bencin. Po besedah naših sogovornikov bi se lahko končalo še precej huje, saj naj bi, kar je sicer mogoče sklepati na podlagi objavljenega posnetka, sin omenjene ženske proti drugemu mladoletniku po politju z bencinom odvrgel vžigalico.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

SlovenijamladoletnikipolicijaincidentDomžalebencinposnetek
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
INTERNET NE POZABLJA

Meghan Markle je ujela preteklost: na plano prišel njen stari posnetek

Očitno je, da se njena nekdanja stališča ne skladajo s sedanjim.
21. 6. 2026 | 13:25
13:18
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
UDARCI

Incident v Poreču! V soboto okoli 3. ure pretepli Slovenca, eden je mladoleten

Policisti izvajajo kriminalistično preiskavo in iščejo storilce.
21. 6. 2026 | 13:18
13:05
Razno
VELIKE SPREMEMBE

Vam je všeč, kako je po novem videti Miklošičeva ulica? Nekateri že norijo (FOTO)

Zakaj so tla na Miklošičevi cesti poslikali z rdečimi krogi, se sprašujejo številni Ljubljančani. Nova podoba je javnost razdelila: eni jo vidijo kot dobrodošlo osvežitev in korak k prijaznejšemu prostoru za pešce, drugi pa kot nepremišljeno potezo, ki bo v središče mesta prinesla še več prometnega kaosa.
Nina Čakarić21. 6. 2026 | 13:05
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
KONEC ŠOLE

Znani na valeti: svečani zaključek šole (Suzy)

Junij ni le mesec dolgih dni, prvih skokov v morje in težko pričakovanih počitnic. Številnim družinam predstavlja tudi pomemben življenjski mejnik – slovo od osnovnošolskih klopi.
21. 6. 2026 | 13:00
12:48
Bralci
BRALCI POROČEVALCI

Martina šokirana! Gospod sredi Ljubljane parkiral kolo, stopil do grma in ...

Vse skupaj se je zgodilo sredi prometnega vrveža, ko je večina meščanov hitela po svojih opravkih.
21. 6. 2026 | 12:48
12:09
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V ŠPANIJI

Tragedija na plaži, umrli trije fantki: »Ni besed za tako veliko bolečino v tem trenutku«

Mestna uprava je razglasila tridnevno žalovanje.
21. 6. 2026 | 12:09

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Promo
Razno
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
PromoPhoto
Razno
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki