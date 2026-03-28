Ste slišali, kaj je v Mostah 32-letnik naredil zaposlenim v trgovini?

Ljubljanski policisti so bili v četertek okoli 15. ure obveščeni o ropu ene izmed prodajaln s tehničnim blagom na območju Most. Osumljenec je vstopil v prodajalno in ukradel mobilna telefona, pri čemer so ga zalotili zaposleni. Storilec jim je zagrozil z ostrim predmetom, nato pa zbežal iz prodajalne. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti pa so v nadaljevanju osebo na podlagi podanega opisa 32-letnega osumljenca prijeli in mu odvzeli prostost. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine.

Preiskali tatvino mobilnih telefonov

V četrtek pa je neznani osumljenec iz recepcije enega izmed hotelov na območju centra Ljubljane ukradel dva mobilna telefona v vrednosti okoli 2.000 evrov. Na podlagi pridobljenih posnetkov in zbiranja obvestil so policisti 43-letnega osumljenca prijeli in mu odvzeli prostost. V postopku so policisti zasegli ukradena telefona. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja tatvine.