JAVNI RED IN MIR

Grozljivka v naselju Kerinov Grm: pijan udaril mamo in brata in razbijal pohištvo

26-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in odpeljali v prostore za pridržanje.
M. U.
Policisti PU Novo mesto so bili v sredo nekaj po 20. uri obveščeni o kršenju javnega reda in miru v naselju Kerinov Grm, kjer naj bi pijan moški nadlegoval družinske člane, udaril mamo in brata, se nedostojno vedel in razbijal pohištvo.

Uporabili prisilna sredstva

26-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

