ROP

Grozljivka v okolici Ptuja: zaposleno zvezal, ukradel denar, iščejo ga še

Rop mariborski policisti še intenzivno preiskujejo, poteka tudi ogled kraja kaznivega dejanja.
Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo
Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo
M. U.
 22. 11. 2025 | 14:18
 22. 11. 2025 | 14:22
1:01
A+A-

Danes dopoldne so bili na PU Maribor obveščeni o tem, da naj bi neznani storilec v dopoldanskih urah vstopil v poslovni prostor v okolici Ptuja, od zaposlene zahteval denar, grožnje naj bi podkrepil tudi z uporabo nevarnega predmeta, potem pa oškodovanko zvezal, sam pa ukradel denar in pobegnil.

Iščejo ga še 

Po zadnjih informacijah gre za moškega, visokega okrog 190 cm, srednje postave, oblečenega v črno zimsko bundo, črne hlače in črno pokrivalo čez obraz.

Občane, ki so dejanje ali storilca morda opazili in imajo koristne informacije v zvezi s tem, prosijo, da pokličejo policiste na 113. Kaznivo dejanje ropa še intenzivno preiskujejo, poteka tudi ogled kraja kaznivega dejanja.

