Sosed (65) sedemletno deklico prijemal za spolovilo

V ZAPOR

Sodišče je 65-letnega moškega obsodilo na 3,5 leta zapora. Vse, kar je počel sedemletnici, je razkril videoposnetek.

To, kar je morala sedemletna deklica 25. maja letos preživljati doma pri 65-letnem moškem v enem od manjših krajev v osrednjem delu Slovenije, se ji bo zagotovo vtisnilo v spomin. Najverjetneje med tiste slabe dogodke v življenju, pa četudi se danes tega morda še ne zaveda. »Ona je stara sedem let in na neki točki svojega življenja, ker je bil ta poseg tako grob in nedopusten, je pričakovati posledice, tudi če jih v tem trenutku ne moremo ne napovedati ne oceniti,« je bila ob razglasitvi sodbe 65-letniku, čigar identitete ne razkrivamo izključno zaradi zaščite mladoletne žrtve, jasna ...