Grozljivo, kaj sta barabi storili starejši gospe v Sostrem! Policija svari: Opozorite svoje najbližje

Starejša ženska z območja Sostra je postala žrtev predrznih tatov, ki so jo z zvito pretvezo zamotili, medtem ko je eden od njih iz njene hiše odnesel denar in nakit. Neznanca sta uporabila že znano zvijačo, s katero nepridipravi pridobijo zaupanje nič hudega slutečih stanovalcev. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je eden od storilcev starejšo žensko na njenem domu zamotil s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev. Medtem je njegov sostorilec izkoristil priložnost, vstopil v hišo in odtujil denar ter nakit.

Kronika v zadnjih 24 urah Policisti so v zadnjih 24 urah sicer obravnavali 130 prometnih nesreč, od tega sedem nesreč z lahkimi poškodbami in dve s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 44 kršitev javnega reda in miru ter 83 kaznivih dejanj.

Lastnica sta oškodovala za nekaj tisoč evrov. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo in nadaljujejo zbiranje obvestil.

Policija opozarja: Ne nasedajte lažnim serviserjem!

Na ljubljanski policijski upravi ob tem znova opozarjajo na drzne tatvine iz stanovanjskih hiš. Storilci se pogosto predstavljajo kot serviserji, različni delavci ali odkupovalci starega železa. Njihov cilj je stanovalca zamotiti in ga zvabiti iz hiše ali stran od nje. Medtem sostorilec neopazno vstopi v notranjost ter poišče denar in nakit. Najpogostejše žrtve so starejši občani, zato policisti pozivajo k posebni previdnosti. Neznancev ne spuščajte v hišo in jih imejte ves čas pod nadzorom. Če morate zapustiti dom, četudi le za nekaj trenutkov, vrata zaklenite in ključ vzemite s seboj. Policisti svetujejo tudi, da si zapomnite videz sumljivih oseb in vozilo, s katerim so se pripeljale.

Opozorite tudi svoje starejše svojce

Policisti posebej pozivajo svojce, sosede in vse, ki so v stiku s starejšimi ljudmi, naj jih opozorijo na tovrstne tatvine in načine, s katerimi storilci pridobijo njihovo zaupanje. Če posumite, da vas želi nekdo okrasti, ali ugotovite, da ste že postali žrtev tatvine, nemudoma pokličite policijo na številko 113.