ŽALOSTNA STATISTIKA

Grozljivo: letos na slovenskih cestah umrlo skoraj sto ljudi

Samo v preteklem tednu so se na naših cestah pripetile tri tragedije.
Fotografija je simbolična. FOTO: Tomertu/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Tomertu/Getty Images
B. K. P.
 29. 12. 2025 | 10:18
 29. 12. 2025 | 10:18
2:23
V preteklem tednu so se na slovenskih cestah zgodile tri hude prometne nesreče, v katerih so skupno umrli trije ljudje. Eno od tragedij, ki so se pripetile med božično-novoletnimi prazniki, so obravnavali policisti izven naselja Šešče, v nesreči pa je umrl voznik osebnega vozila. »Povzročila jo je voznica osebnega vozila, ki je vozila iz smeri Šešč proti Šempetru v Savinjski dolini. Voznica, ki je po besedah očividcev nezanesljivo vozila, je zapeljala na nasprotno smerno vozišče in trčila v voznika, ki je pravilno pripeljal nasproti. Pred tem je z vzvratnim ogledalom oplazila še eno osebno vozilo. Voznik osebnega vozila je umrl na kraju nesreče. Alkotest je pokazal, da je povzročiteljica prometne nesreče vozila pod vplivom alkohola. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola smo jo pridržali,« je podrobnosti nesreče, ki se je zgodila 23. decembra popoldan, sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Celje Milena Trbulin.

Trbulinova je žalostno vest o novi žrtvi na slovenskih cestah morala sporočiti tudi dan pozneje, ko je v prometni nesreči, ki se je zgodila okoli 15. ure v Zidanem Mostu, umrl kolesar. »Kolesar je, mimo čakajočih vozil, pred spuščeno zapornico železniške proge, zapeljal na železniške tire, kjer je vanj trčil potniški vlak. Kolesar je umrl na kraju nesreče. Nihče od potnikov na vlaku ni bil poškodovan,« je sporočila podrobnosti tragedije in dodala, da je na območju PU Celje letos življenje izgubilo tako že 28 ljudi. Skupno so slovenske ceste letos terjale že 93 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 68. 

Ker so pred nami še zadnji dnevi leta, ko se mnogi radi poveselijo, tudi pregloboko pogledajo v kozarec, policisti vse udeležence cestnega prometa znova opozarjajo, da je vožnja pod vplivom alkohola nedopustna in izjemno nevarna.  Posledice so največkrat tragične. »Policisti bomo v prazničnih dneh še posebej pozorni na vožnjo pod vplivom alkohola. Ne pokvarite si prazničnih dni s posledicami neodgovorne vožnje in ne pokvarite jih drugim,« sporočajo možje v modrem.

Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
