Grozljivo: letos na slovenskih cestah umrlo skoraj sto ljudi

V preteklem tednu so se na slovenskih cestah zgodile tri hude prometne nesreče, v katerih so skupno umrli trije ljudje. Eno od tragedij, ki so se pripetile med božično-novoletnimi prazniki, so obravnavali policisti izven naselja Šešče, v nesreči pa je umrl voznik osebnega vozila. »Povzročila jo je voznica osebnega vozila, ki je vozila iz smeri Šešč proti Šempetru v Savinjski dolini. Voznica, ki je po besedah očividcev nezanesljivo vozila, je zapeljala na nasprotno smerno vozišče in trčila v voznika, ki je pravilno pripeljal nasproti. Pred tem je z vzvratnim ogledalom oplazila še eno osebno vozilo. Voznik osebnega vozila je umrl na kraju nesreče. Alkotest je pokazal, da je povzročiteljica prometne nesreče vozila pod vplivom alkohola. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola smo jo pridržali,« je podrobnosti nesreče, ki se je zgodila 23. decembra popoldan, sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Celje Milena Trbulin.

Trbulinova je žalostno vest o novi žrtvi na slovenskih cestah morala sporočiti tudi dan pozneje, ko je v prometni nesreči, ki se je zgodila okoli 15. ure v Zidanem Mostu, umrl kolesar. »Kolesar je, mimo čakajočih vozil, pred spuščeno zapornico železniške proge, zapeljal na železniške tire, kjer je vanj trčil potniški vlak. Kolesar je umrl na kraju nesreče. Nihče od potnikov na vlaku ni bil poškodovan,« je sporočila podrobnosti tragedije in dodala, da je na območju PU Celje letos življenje izgubilo tako že 28 ljudi. Skupno so slovenske ceste letos terjale že 93 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 68.

Ker so pred nami še zadnji dnevi leta, ko se mnogi radi poveselijo, tudi pregloboko pogledajo v kozarec, policisti vse udeležence cestnega prometa znova opozarjajo, da je vožnja pod vplivom alkohola nedopustna in izjemno nevarna. Posledice so največkrat tragične. »Policisti bomo v prazničnih dneh še posebej pozorni na vožnjo pod vplivom alkohola. Ne pokvarite si prazničnih dni s posledicami neodgovorne vožnje in ne pokvarite jih drugim,« sporočajo možje v modrem.