Grozljivo odkritje pri Lendavi: v največji ilegalni tovarni cigaret v Sloveniji ljudje 25 dni niso videli dnevne svetlobe

V industrijski hali v Trimlini pri Lendavi, nedaleč od mejnega prehoda Petišovci, je delovala popolnoma opremljena proizvodnja ponarejenih cigaret, vrednost zaseženega nezakonitega blaga pa naj bi po naših neuradnih informacijah znašala vrtoglavih 30 milijonov evrov. Lahko bi šlo celo za enega večjih tovrstnih zasegov v zadnjem času v Evropski uniji. Do razkritja je prišlo po tem, ko so uslužbenci finančne uprave med Lendavo in Petišovci ustavili sumljiv tovornjak.

V ilegalni tovarni cigaret naj bi izkoriščali najmanj 20 tujcev, domnevno iz Paragvaja. FOTO: Andrej Bedek

Toda za zidovi industrijske hale se je skrivala še precej bolj pretresljiva zgodba. Po naših informacijah je tam delalo in prebivalo najmanj 20 tujcev, domnevno iz Paragvaja, ki naj bi jih kriminalna združba izkoriščala za nezakonito proizvodnjo cigaret. »Vsaj 25 dni niso videli dnevne svetlobe,« so po navedbah naših virov preiskovalcem povedali delavci. Spali naj bi kar v hali, hrano pa naj bi jim dostavljali ponoči. Policija je potrdila, da preiskuje tudi sum trgovine z ljudmi. Prizorišče so več dni preiskovali kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada, območje pa so varovali oboroženi policisti.

Več o pretresljivem odkritju, domnevnih žrtvah izkoriščanja in kriminalni združbi, ki naj bi imela lovke tudi zunaj Slovenije, preberite v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.