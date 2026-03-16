Nasilnež ji ni dovolil niti govoriti z mamo

DRUŽINSKO NASILJE

Moški, ki je partnerico omejeval ter psihično in fizično maltretiral, obsojen na pogojno kazen.

Življenje z M. F. je bilo za njegovo partnerico, še preden se je odločila, da ga dokončno zapusti, pravi pekel. Kar je morala prestajati – čeprav je primer šele pred kratkim prišel na sodišče, se je vse dogajalo med aprilom 2018 in aprilom 2019 –, je tožilka Petra Vugerinec strnila v obtožnico, ki jo je zoper moškega vložila zaradi kaznivega dejanja nasilje v družini. Stalno nadziranje Doma jo je tako denimo zmerjal, da je prasica, kuzla in psica, ter ji govoril, da ima IQ sobne temperature. Stalno jo je nadziral in pregledoval njen mobilni telefon, bral je njena SMS-sporočila in preverjal ...