Na Mostu na Soči se je v sredo zgodila huda prometna nesreča, v kateri jo je skupila komaj 18-letna peška. Ko je prečkala cesto na označenem prehodu za pešce, je vanjo trčil tovornjak s priklopnikom, na katerem je voznik prevažal hlodovino. Dekle je po silovitem trčenju obležalo na nasprotnem vozišču.

Nesreča se je zgodila ob 6.25 na glavni cesti skozi Most na Soči v občini Tolmin. Po ugotovitvah policistov je 43-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom vozil od tamkajšnjega gasilskega doma proti bencinskemu servisu v središču naselja. V bližini ene od stanovanjskih hiš je pripeljal do prehoda za pešce, po katerem je v tistem trenutku že hodila 18-letnica. Voznik ji ni omogočil varnega prečkanja ceste in jo je s prednjim delom tovornjaka zadel.

Po trčenju jo je odbilo na nasprotno vozišče

Trčenje je bilo silovito. Mlado peško je odbilo na nasprotno smerno vozišče, kjer je po več metrih drsenja po asfaltu obležala sredi ceste.

Osemnajstletnica je utrpela hudo poškodbo glave. Na kraju nesreče so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin, nato pa so jo z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Voznika bodo kazensko ovadili

Policisti so 43-letnemu vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,00 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Odredili so tudi izredni tehnični pregled tovornjaka. O nesreči so obvestili preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo 43-letnika zaradi utemeljenega suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.