Drama na slovenskih sodiščih! Grožnje z bombo, to so prve informacije policije (FOTO)

Na več sodiščih po državi so morali danes dopoldne prekiniti poslovanje. Razlog za to je bil po naših podatkih elektronsko sporočilo, ki so ga prejela sodišča, med drugim v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti in Celju. V sporočilu pa so bile navedene grožnje z bombo.

Pismo z grožnjami so poleg ljubljanskega prejela še nekatera druga sodišča po državi. Foto: Dejan Javornik

Na sodiščih so tako morali prekiniti napovedane obravnave in v celoti izprazniti vse prostore, da bi jih lahko podrobneje pregledali ter izključili morebitno nevarnost za zaposlene in obiskovalce.

Da so v jutranjih urah prejeli anonimno elektronsko sporočilo z grožnjo, so medtem potrdili na ljubljanskem okrožnem sodišču. »Obravnave so trenutno prekinjene, prav tako tudi poslovanje sodišča,« so dodali. »Kot vselej v izrednih razmerah je tudi tokrat sodišče nemudoma izpraznilo in zavarovalo prostore, policija pa je pričela s pregledom stavbe. Obravnave in ostalo poslovanje sodišča je zaradi izrednega dogodka trenutno prekinjeno in zaprto za obiskovalce in stranke.«

Policija: Prve ugotovitve kažejo, da bi lahko šlo za prejeta generirana sporočila

Maja Ciperle Adlešič, predstavnica Policije za odnose z javnostmi, je kasneje sporočila: »Policisti Policijskih uprav Celje, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Ljubljana so bili danes obveščeni o več elektronskih sporočilih, prejetih na elektronske naslove javnih ustanov, katerih vsebina se je nanašala na nastavitev eksplozivnih sredstev v teh ustanovah na več lokacijah. Policisti so se na obvestila nemudoma odzvali, pričeli z zbiranjem obvestil in preverjanjem izvora sporočil ter izvedli druge nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti življenja in zdravja ljudi. Prve ugotovitve kažejo, da bi lahko šlo za prejeta generirana sporočila.

O zbranih ugotovitvah bomo po zaključku aktivnosti obvestili javnost.«