Grozno! Ste slišali, kaj je na območju Most storil prodajalcu?

V soboto okoli 7.30 je na območju Most v Ljubljani prišlo do ropa. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno ter zaposlenemu zagrozil z nevarnim predmetom in ukradel denar iz blagajne. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja ropa. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.