Heker Aleksej mora za pet let v zapor

Ruskemu državljanu Alekseju Konjaškinu, ki že dlje živi v Sloveniji, se niti na ponovljenem sojenju ni uspelo izogniti visoki zaporni kazni zaradi ogrožanja kibernetske varnosti. Že oktobra 2024 je bil spoznan za krivega, da je na spletu pridobil podatke plačilnih, kreditnih in drugih kartic več tujih bank ter jih v zameno za bitcoine od 13. januarja 2021 do 12. junija 2023 prodajal naprej. Pa tudi, da je od 25. junija 2021 do 15. februarja 2022 v zameno za plačilo ponujal dostopne podatke za različna podjetja, denimo s področja farmacije v Franciji, gradbeništva v Kanadi in drugih. S spleta je pridobil uporabniško ime in geslo Kristjana T. (10. maja 2023) in podatke Gregorja K. (1. junija 2023) ter vstopil v njuna uporabniška računa. Ob preklicu že prej izrečene desetmesečne pogojne zaporne kazni mu je sodišče izreklo enotno kazen štiri leta in osem mesecev zapora ter mu v plačilo naložilo 8868 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Po razveljavitvi sodbe je bil na ponovljenem sojenju pred sodnikom Rokom Kobalom včeraj obsojen na enako kazen. S tem, da mora plačati 4271,66 evra. Ni mu namreč uspelo dokazati, da ni deloval iz Slovenije ter da kaznivih dejanj naj ne bi v celoti izvršil sam. Sodnik mu do pravnomočnosti sodbe ni podaljšal pripora, ker da ni begosumen. Nevarnost ponovitve kaznivih dejanj pa da je tudi »zgolj abstraktna in nekonkretizirana«.