Helikopter rešil hudo poškodovanega voznika štirikolesnika v Založah

V zadnjih treh dneh so policisti Policijske uprave Celje obravnavali eno prometno nesrečo s hudimi poškodbami, šest nesreč z lažjimi poškodbami in 28 prometnih nesreč z materialno škodo.

Prometno nesrečo s hudimi poškodbami so obravnavali v soboto popoldan v Založah, na območju Policijske postaje Žalec. Nesrečo je povzročil voznik štirikolesnika, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča zapeljal s ceste v jarek. Hudo poškodovanega voznika so s helikopterjem prepeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju.

Od petka do danes so policisti petim voznikom, ki niso izpolnjevali pogojev za vožnjo, zasegli vozila.

V zadnjih treh dneh so obravnavali 12 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Tretjina med njimi je imela več kot 1,5 promila alkohola v krvi, enemu od ustavljenih voznikov je alkotest pokazal 2,58 promila alkohola.

Dvema voznikoma so hitri testi odkrili vožnjo pod vplivom prepovedanih drog.