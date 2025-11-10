Helikopter s policisti in gorskimi reševalci v nedeljo poletel kar dvakrat

Minuli konec tedna so imeli gorenjski policisti in gorski reševalci spet precej dela z reševanjem pohodnikov. V nedeljo nekaj čez 18. uro so prejeli klic, da pohodniku zaradi težav z nogo ni mogel sam sestopiti s Staničevega doma v dolino.

»Na kraju mu je pomoč nudila helikopterska ekipa GRS z Brnika, v kateri je bila tudi pripadnica gorske policijske enote, in ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v dolino. Pomoč so nudili tudi gorski reševalci GRS Mojstrana,« je podrobnosti policijske intervencije sporočila tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič in dodal, da bodo policisti dogodek ustrezno dokumentirali.

Prav tako v nedeljo, nekaj minut nekaj čez 13. uro, pa so bili policisti obveščeni o 48-letni pohodnici, ki je med sestopanjem po markirani planinski poti z Debele peči proti Blejski koči stopila v snežno luknjo in si poškodovala nogo. Tudi v tem primeru je ranjeni pohodnici pomoč nudila helikopterska ekipa GRS z Brnika, v kateri je bila tudi pripadnica gorske policijske enote, in jo s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v jeseniško bolnišnico.

»Da bi bil vaš obisk gora, izletniških točk in turističnih krajev varen, s čim manj neljubih situacij, v katerih bi moral posredovati helikopter, vas policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali ponovno pozivamo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti,« je ob tem dodal Brajič, ki pohodnikom in gornikom ter izletnikom še svetuje, naj si turo načrtujejo vnaprej, pozorni pa naj bodo tudi, da bo tura primerna njihovemu znanju, času, vremenu psihofizičnim sposobnostim. Seveda ne pozabite na primerno opremo in obutev, s seboj pa imejte tudi zadostno količino tekočine.