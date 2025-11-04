Hišna preiskava na Dolenjskem: zasegli orožje, drogo in celo bombe?!

Po navedbah bralca so novomeški policisti danes med hišno preiskavo v romskem naselju zasegli večjo količino orožja, prepovedanih drog in celo eksplozivnih sredstev.

Informacije o dogodku za zdaj niso uradno potrjene. Na Policijsko upravo Novo mesto smo naslovili vprašanja o poteku preiskave, zaseženih predmetih in morebitnih pridržanjih. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Dolenjska na trnih

Dogodek prihaja v času, ko je Slovenija še vedno močno pretresena zaradi smrti 48-letnega Aleša Šutarja, ki je postal simbol boja proti nasilju. O napetih razmerah na jugovzhodu Slovenije je spregovoril tudi Rom Zvonko Golobič, predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti. Po njegovih besedah je bilo »le vprašanje časa, kdaj bo prišlo do tega«, saj so socialna izključenost, revščina in kriminal med seboj tesno povezani. Več o tem lahko preberete v tem članku.

Čakamo na odziv policije

Članek bomo dopolnili, ko bo Policijska uprava Novo mesto posredovala uradne informacije o poteku domnevne hišne preiskave in morebitnih ugotovitvah.