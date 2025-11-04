  • Delo d.o.o.
PRI ROMIH

Hišna preiskava na Dolenjskem: zasegli orožje, drogo in celo bombe?!

Na Policijsko upravo Novo mesto smo naslovili vprašanja o poteku preiskave, zaseženih predmetih in morebitnih pridržanjih.
Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist
Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist
N. P.
 4. 11. 2025 | 17:04
 4. 11. 2025 | 17:04
1:28
Po navedbah bralca so novomeški policisti danes med hišno preiskavo v romskem naselju zasegli večjo količino orožja, prepovedanih drog in celo eksplozivnih sredstev.

Informacije o dogodku za zdaj niso uradno potrjene. Na Policijsko upravo Novo mesto smo naslovili vprašanja o poteku preiskave, zaseženih predmetih in morebitnih pridržanjih. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Dolenjska na trnih

Dogodek prihaja v času, ko je Slovenija še vedno močno pretresena zaradi smrti 48-letnega Aleša Šutarja, ki je postal simbol boja proti nasilju. O napetih razmerah na jugovzhodu Slovenije je spregovoril tudi Rom Zvonko Golobič, predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti. Po njegovih besedah je bilo »le vprašanje časa, kdaj bo prišlo do tega«, saj so socialna izključenost, revščina in kriminal med seboj tesno povezani. Več o tem lahko preberete v tem članku.

image_alt
Rom Zvonko Golobič: Odkar so prišli na oblast desno usmerjeni župani, se je slika drastično poslabšala

Čakamo na odziv policije

Članek bomo dopolnili, ko bo Policijska uprava Novo mesto posredovala uradne informacije o poteku domnevne hišne preiskave in morebitnih ugotovitvah.

image_alt
Še kamen bi zajokal: to nam je po smrti Aleša povedala njegova žena Tina

hišne preiskavepreiskavaRomipolicijanasiljeNovo mestoorožjekriminalAleš ŠutarZvonko Golobič
