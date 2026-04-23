Hišna preiskava na Igu razkrila organizirano gojenje prepovedane droge (FOTO)

Ljubljanski kriminalisti so včeraj po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi, na območju Iga opravili hišno preiskavo pri 46-letnemu osumljencu, kjer so odkrili posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja-rastlina. Najdeno ter zaseženo je bilo preko 800 rastlin, za katere se je s hitrim testom ugotovilo, da gre za prepovedano drogo – konoplja, okoli 20 kg že posušene prepovedane droge - konoplja in pripomočki za gojenje prepovedanih drog.

Osumljenemu je bilo odrejeno pridržanje in bo s kazensko ovadbo zaradi utemeljenih sumov storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami priveden k preiskovalnemu sodniku.

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

