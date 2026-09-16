Hišna preiskava pri 48-letniku! Poglejte, kaj so našli novogoriški policisti (FOTO)

Novogoriški policisti so v enem od naselij v Mestni občini Nova Gorica opravili hišno preiskavo pri 48-letnem osumljencu. Med preiskavo so našli več deset sadik konoplje, skoraj kilogram posušene rastline in več drugih predmetov, ki jih bodo še analizirali. Policisti Policijske postaje Nova Gorica so hišno preiskavo opravili včeraj, 16. septembra, v jutranjih urah, in sicer na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Preiskava je bila povezana s problematiko prepovedanih drog.

Zasegli so večje število sadik in skoraj kilogram posušene konoplje. FOTO: PP Nova Gorica

Pri 48-letniku so zasegli 73 manjših in 10 večjih sadik konoplje. Našli so tudi med 800 in 900 grami zelene posušene rastline, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Zasegli tudi elektronske naprave

Poleg rastlin so policisti zasegli še elektronske naprave in druge predmete, ki so predmet nadaljnje preiskave. Sadike, rastlinske delce in druge zasežene predmete so poslali v analizo. Policisti bodo po končani preiskavi in prejemu rezultatov analiz glede na ugotovljena dejstva zoper 48-letnega osumljenca podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Zasegli so večje število sadik in skoraj kilogram posušene konoplje. FOTO: PP Nova Gorica

Zasegli so večje število sadik in skoraj kilogram posušene konoplje. FOTO: PP Nova Gorica

Sumijo ga kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.