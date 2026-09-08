Kriminalisti pri bivšem šefu Darsa Andreju Ribiču? V ozadju sumi o kupovanju glasov in pranju denarja

Nad nekdanjim prvim možem Darsa in vidnim človekom Gibanja Svoboda Andrejem Ribičem naj bi se zgrnili kriminalisti. Portal Zanima.me tako poroča, da naj bi pri Ribiču potekala hišna preiskava, vendar gre za zdaj za neuradne informacije, uradne potrditve pristojnih organov pa še ni.

Andrej Ribič Dars. FOTO: Jože Suhadolnik

Po navedbah omenjenega portala naj bi bila preiskava povezana s sumi domnevnega »kupovanja poslanskih glasov« za Gibanje Svoboda med poslanci stranke Resni.ca.

Za pojasnila smo se obrnili na policijo. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

O teh očitkih sta po volitvah javno govorila predsednik Resni.ce Zoran Stevanović in vodja njene poslanske skupine Katja Kokot. Portal ob tem navaja še sum kaznivega dejanja pranja denarja. Kaj natančno naj bi kriminalisti preverjali in kakšen status ima Ribič v postopku, za zdaj ni uradno znano.

Od Svobode do vrha Darsa

Andrej Ribič je bil dolga leta predsednik uprave Elektra Ljubljana, pozneje pa tudi vodja volilnega štaba Gibanja Svoboda. Decembra 2022 je postal član uprave Darsa, novembra 2024 pa je prevzel vodenje državne avtocestne družbe. Še marca letos ga je vlada v uradnem sporočilu predstavljala kot predsednika uprave Darsa.

Kaj natančno naj bi kriminalisti preverjali in kakšen status ima Ribič v postopku, za zdaj ni uradno znano. FOTO: Voranc Vogel

Z vrha Darsa se je poslovil sredi letošnjega avgusta. Njegovo obdobje v družbi so zaznamovala tudi vprašanja glede nove poslovne stavbe Darsa. Zanima.me navaja, da so bili v času njegovega članstva oziroma vodenja uprave podpisani trije aneksi, vrednost projekta pa naj bi se s prvotnih približno 19,5 milijona evrov povzpela na skoraj 30 milijonov evrov.